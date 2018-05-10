"Золотая карета" для Скорсезе

"Золотая карета" для Мартина Скорсезе. В первый день работы Каннского кинофестиваля американскому режиссеру вручили почетную премию французской ассоциации кинематографистов. Ее присуждают за "смелость, бескомпромиссность и новаторство" в творчестве. Среди обладателей премии - Жак Розье, Клинт Иствуд и Аньес Варда.

"Я должен признаться, что не был готов к такому теплому приему в Каннах, к таким душевным беседам в рамках мастер-классов. Я очень растроган. Мне не хватает слов, чтобы отблагодарить вас," - сказал режиссер.

Обладатель "Золотой пальмовой ветви" 1976 года за драму "Таксист" с Робертом Де Ниро признался, что первый приезд в Канны - одно из его счастливейших воспоминаний за всю профессиональную карьеру. Зал аплодировал 75-летнему режиссеру стоя.