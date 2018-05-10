Россия настаивает на сохранении соглашений по иранской ядерной программе даже после выхода из договора США. В Москве заявляют, что ключевые положения документа не подлежат изменению, в частности, решение об отмене санкции Совбеза ООН.
Россия за ядерную сделку даже без США
Россия за ядерную сделку даже без США
Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны, которые пока ещё участвуют во Всеобъемлющем плане действий, провести переговоры о дальнейшем сохранении договорённостей.
Судьбу «ядерной сделки» глава российского МИДа Сергей Лавров обсуждал со своим немецким коллегой Хайко Маас, который рассказал, что в Европе заинтересованы в сохранении соглашения с Тегераном: «Для нас как и для наших европейских партнёров Франции и Великобритании особенно важно, чтобы Иран в дальнейшем полностью соблюдал существующие ограничения и обязательства, чтобы Иран не выходил из заключённых соглашений».
После отказа США от «ядерной сделки» Иран пригрозил возобновить обогащение урана. В иранском парламенте публично сожгли американский флаг и лист бумаги, который символизировал соглашение с шестёркой посредников.