Израиль нанес удар по иранским позициям в Сирии

Как сообщило Министерство обороны Израиля, силовая акция была предпринято в качестве ответной меры на обстрел позиций ЦАХАЛ, находящихся на Голанских высотах.

В общей сложности, как стало известно, было выпущено не менее 12 ракет. В список целей входили в том числе расположения ПВО сирийской армии и боевые самолеты ВВС Сирии. Удар был нанесен и по армейским складам. Израиль проинформировал до нанесения ударов российской военное командование в Сирии. По информации сирийского государственного агентства SANA, есть погибшие и пострадавшие.