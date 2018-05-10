Возвращение домой

Ким Дон Чул, Ким Сан Дук и Ким Хак Сон содержались в лагере. Трудовом северокорейском лагере. Всех троих арестовали по обвинению в подрывной деятельности, наскоро судили и отправили отбывать наказание.

Один из них преподавал в Пхеньянском университете науки и техники. Двое других были миссионерами.

Ким Дон Чул, пастор, был арестован три года назад, его обвинили в том, что он занимался шпионажем, он был приговорен в 10 годам северокорейского ГУЛАГа без права переписки.

То же обвинение - и у Тони Кима, как и у его соотечественника Ким Хак Сона; у всех троих корейские корни. Именно Тони Ким занимался преподавательской деятельность и работал в одной из НКО. Его задержали в 2016-м году.

Не все возвращения оканчиваются приемом у президента в Белом доме. Год назад американский студент Отто Вармбиер, проведший более года в северокорейской тюрьме также по обвинению в подрывной деятельности - он снял со стены плакат с изображением Ким Чен Ына, был передан американской стороне в состоянии комы, и спустя несколько дней после приезда скончался.

Освобождение американских граждан из северокорейского ГУЛАГа было названо "жестом доброй воли" Пхеньяна по отношению к Вашингтону в преддверии возможной встречи лидеров двух стран.