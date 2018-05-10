Royal Bank of Scotland выплатит министерству юстиции США 4,9 млрд долларов. Стороны достигли мирового соглашения по делу о введении инвесторов в заблуждение.
RBS и минюст США пошли на мировую
RBS и минюст США пошли на мировую
Вашингтон обвинял RBS в том, что в докризисный период — в середине 2000-х — банк занижал оценки рисков по ценным бумагам, которые были проданы американским ипотечным компаниям — что стало причиной огромных убытков.
Ранее Шотланский банк уже выплачивал штрафы другим американским организациям по сходным обвинениям. В то же время, мировое соглашение с минюстом означает, что уголовных обвинений банку предъявлено не будет.