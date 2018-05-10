Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон больше не претендует на переизбрание: он выдвинул вместо себя новую кандидатуру на пост главы регионального правительства. Поддержку Пучдемон выразил депутату парламента автономии Киму Торре. Теперь его должен утвердить спикер законодательного собрания.
Больше не Пучдемон
Больше не Пучдемон
Переизбрание главы Женералитета не получается провести уже несколько месяцев по целому ряду причин, а накануне Конституционный суд Испании фактически заблокировал участие в них Пучдемона. Экс-главу автономии разыскивают по ряду обвинений. Сейчас он находится в Германии, где его выпустили под залог и подписку о невыезде.
Если проблему не разрешить до 22 мая, то придётся устраивать досрочные выборы.