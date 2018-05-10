Полански грозит киноакадемикам судом

Роман Полански пригрозил Американской академии киноискусств судом. Режиссер был исключен из ее состава в связи с уголовным делом 1977 года о сексуальной связи с 13-летней девочкой. По мнению Полански, ему не дали высказаться, как того требует официальная процедура.

Академиков, которым скандальная история не помешала вручить ему "Оскар" за "Пианиста" в 2003 году, он назвал "лицемерами", а их решение - "популистским" на волне обвинений в сексуальных домогательствах продюссера Харви Вайнштейна и других голливудских деятелей. Возникшее же на этом фоне движение #MeToo ("Я тоже") он и вовсе охарактеризовал "массовой истерией".