Роман Полански пригрозил Американской академии киноискусств судом. Режиссер был исключен из ее состава в связи с уголовным делом 1977 года о сексуальной связи с 13-летней девочкой. По мнению Полански, ему не дали высказаться, как того требует официальная процедура.
Полански грозит киноакадемикам судом
Полански грозит киноакадемикам судом
Академиков, которым скандальная история не помешала вручить ему "Оскар" за "Пианиста" в 2003 году, он назвал "лицемерами", а их решение - "популистским" на волне обвинений в сексуальных домогательствах продюссера Харви Вайнштейна и других голливудских деятелей. Возникшее же на этом фоне движение #MeToo ("Я тоже") он и вовсе охарактеризовал "массовой истерией".