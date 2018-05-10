Власти Перу объявили эпидемиологическое предупреждение в связи с возможными случаями заболевания редким синдромом Гийена -Барре. Подозрения вызвали симптомы, выявленные у 19 человек. До получения результатов анализа перуанским больницам предписано проверять всех пациентов.
Осторожно, синдром Гийена-Барре!
Осторожно, синдром Гийена-Барре!
Учёные предполагают, что синдром Гийена-Барре может быть стать следствием заболевания лихорадкой Зика, вызванной одноимённым вирусом. Его распространяет особый вид комаров.
Синдром Гийена-Барре - аутоиммунное заболевание. начинается со слабости в мышцах, после чего может наступить паралич, в том числе и дыхательной мускулатуры, что и представляет смертельную опасность.