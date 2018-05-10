Погладь кота, британец!
В зоопарке английского Честера появились четыре редких манула. В Великобритании такого слова не знают и называют манулов «палласовыми котами» — в честь Петера Палласа, немецкого учёного на русской службе, который впервые описал манулов в конце XVIII века.
Коты приехали в Британию из Польши, где обитали в краковском зоопарке.
Шерсть манулов — самая густая среди всех кошачьих, до 9000 волосков на см². Несмотря на пушистый внешний вид и биологическую близость к домашним кошкам, манулы весьма злобны и приручению не поддаются.