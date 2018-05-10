"Бостон Селтикс" вышел в финал Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. В пятом матче серии четвертьфинала плей-офф подопечные Брэда Стивенса на домашней площадке вырвали победу у "Филадельфии" со счетом 114-112. Итоговый счет в серии - 4-1 в пользу "Селтикс".
"Бостон" в финале Восточной конференции
"Бостон" в финале Восточной конференции
"Бостону" удалось закончить уже первую половину матча с преимуществом благодаря точному трехочковому броску с сиреной защитника Терри Розир.
Самым результативным игроком у победителей стал нападающий Джейсон Тейтум. На его счету 25 очков.
Таким образом, в финале Восточной конференции встретятся "Бостон" и "Кливленд Кавальерс". Эта команда ранее взяла верх в серии с "Торонто".