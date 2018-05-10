Старейший в мире премьер-министр

Старейшим с мире премьер-министром станет 92-летний малайзиец Махатхир Мохамад: возглавляемая им оппозиция впервые с момента обретения Малайзией независимости выиграла парламентские выборы, получив 176 депутатских мандатов (всего в парламенте страны 222 места).

После оглашения результатов победители пообещали не преследовать правившую в стране 60 лет коалицию "Национальный фронт" и не мстить покидающему пост премьеру Наджибу Разаку.

"Мы хотим восстановить верховенство закона. Если кто-то нарушит закон, в том числе и журналисты, они ответят за это перед судом", - сказал Мохамад, который уже был ранее премьер-министром Малайзии в течении 22 лет. Пенсионер вернулся в большую политику и бросил вызов своему бывшему протеже Разаку, который обвиняется в коррупции.

Уходящий премьер признал результаты всеобщих выборов:

"Я принимаю вердикт народа, "Национальный фронт" привержен принципам парламентской демократии", - сказал Наджиб Разак. Обвинения он отрицает и говорит, что стал жертвой направленного на его свержение политического заговора.

Три года назад скандал разгорелся вокруг основанного премьером государственного инвестиционного фонда 1MDB- расследование началось после появившейся в СМИ информации о нецелевом использовании 4,5 млрд долларов. Разбирательства в Малайзии были в итоге прекращены, но минфин США продолжает расследовать платежи и сделки, которые могут быть связаны с этим делом.