Макрон получил премию им. Карла Великого

Президент Франции Эммануэль Макрон получил в четверг в немецком Ахене Международную премию имени Карла Великого за 2018 год. Французский президент получил премию "за своё видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью".

Эммануэль Макрон: "Не проявим слабости и не поддадимся. Действительно, перед нами стоят серьезные угрозы, большие дисбалансы, которые волнуют наши народы и ежедневно вызывают у них беспокойство. Нас спрашивают: будем ли мы это терпеть? Примим ли мы правила, навязанные другими или тиранией обстоятельств? Или мы будем решать сами за себя совершенно независимо с тчки зрения европейского суверенитета?"

На церемонии награждения присутствовали федеральный канцлер Гермнии Ангела Меркель и король Испании Филипп VI. Лауреат призвал немецких политиков отказать от недоверия в отношении Франции.

Эммануэль Макрон: "Я слышу голоса тех в Германии, которые говорят: «Не слушайте пение сирен этой Франции, которую мы прекрасно знаем. Эти люди не серьезны, они не провели реформ. Франция стремится подмять Европу под себя. Они хотят Европу для себя, для того, чтобы она покрыла их бюджетный дефицит. Европу, которая проведет за них реформы, на которые они сами не способны». Нет, очнитесь. Франция изменилась. Она уже не та".

Премия имени Карла Великого вручается с 1950 г. за заслуги в деле объединения Европы. В 1988 г. ее получил другой французский президент, Франсуа Миттеран, вместе с канцлером ФРГ Гельмутом Колем.