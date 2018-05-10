Макрону вручили премию за веру в единую Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон был удостоен премии Карла Великого за вклад в объединение Европы. Церемония награждения прошла в Аахене. В официальном объявлении о лауреате сказано, что главу Пятой республики отметили «за его видение новой Европы и организации европейских проектов, за представление о новом европейском суверенитете и о тесном, упорядоченном сотрудничестве народов и наций».

Сам Макрон в своём выступлении заявил, что Евросоюз должен быть амбициознее в экономических и финансовых вопросов. Кроме того, президент Франции призвал к более тесной интеграции в ЕС.

Премию Карла Великого в бывшей столице каролингской Империи вручают ежегодно. Лауреаты получают почётную грамоту и медаль.