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США

Гавайский вулкан может взорваться

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Гавайский вулкан может взорваться

Кратер Килауэа
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Геологическая служба США
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Мощный взрыв, который прогремел ночью в кратере гавайского вулкана Килауэа, может отметить начало новой разрушительной фазы извержения. Такое предупреждение распространила Геологическая служба США. По данным специалистов, уровень лавы падает и если он окажется ниже критической отметки, в раскалённое озеро может начать поступать вода. Это и грозит взрывами.

При таком развитии событий из кратера на сотни метров будут разлетаться глыбы весом до 12 тонн, а мощные выбросы пепла и вулканических пород будут угрожать населённым пунктам в радиусе нескольких километров от кратера.

Ранее из района извержения вулкана Килауэа были эвакуированы ок. 2000 человек. Лава уничтожила несколько десятков домов.