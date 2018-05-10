Мощный взрыв, который прогремел ночью в кратере гавайского вулкана Килауэа, может отметить начало новой разрушительной фазы извержения. Такое предупреждение распространила Геологическая служба США. По данным специалистов, уровень лавы падает и если он окажется ниже критической отметки, в раскалённое озеро может начать поступать вода. Это и грозит взрывами.
Гавайский вулкан может взорваться
Гавайский вулкан может взорваться
При таком развитии событий из кратера на сотни метров будут разлетаться глыбы весом до 12 тонн, а мощные выбросы пепла и вулканических пород будут угрожать населённым пунктам в радиусе нескольких километров от кратера.
Ранее из района извержения вулкана Килауэа были эвакуированы ок. 2000 человек. Лава уничтожила несколько десятков домов.