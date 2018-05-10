Минобороны Израиля: посеешь ветер, пожнешь бурю

Удары по сирийской территории ознаменовали "новый этап" и свидетельствуют о том, что Израиль "вступил в прямую вооруженную конфронтацию с Сирией" - так отреагировал официальный Дамаск на ракетные обстрелы в ночь на четверг.

В заявлении командования Вооруженных Сил республики говорится, что удары израильских ВВС привели к гибели трех сирийских военных, еще двое получили ранения. Уничтожена также радарная станция, склад боеприпасов и несколько расчетов ПВО.

В российском министерстве обороны заявили, что из выпущенных Израилем 70 авиационных и тактических ракет, сирийские ПВО сбили более половины.

Выступая на Герцлийской конференции по проблемам национальной безопасности, министр обороны Авигдор Либерман так прокомментировал инцидент: "Нашим ВВС удалось достичь всех, ну или почти всех целей в том, что касается иранского присутствия в Сирии. Они должны помнить о том, что посеевший ветер, пожнет бурю. Надеюсь, эта глава закончена, и все заинтересованные стороны поняли, в чем заключалось послание".

В командовании ЦАХАЛ авиаудары обосновали как ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах иранскими силами "Аль-Кудс". Сообщается, что часть иранских ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", остальные не долетели. С израильской стороны жертв и разрушений нет.