"На кону война и мир"

В ночь на 10 мая Израиль нанёс самый массированный ракетно-авиационный удар по территории Сирии за все время сирийского конфликта. Израильское руководство утверждает, что это было сделано в ответ на ракетную атаку со стороны иранских сил в Сирии.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Иран пересёк «красную черту», наш ответ был соответствующим. Армия обороны Израиля провела крупномасштабную атаку на иранские цели в Сирии. Благодаря правильному развёртыванию наших сил иранская акция потерпела неудачу".

По данным ЦАХАЛ, решение нанести удары по иранским объектам в Сирии было принято после того, как иранские силы "Аль-Кудс" выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Российские военные, находящиеся в Сирии, поставили под сомнение израильскую точку зрения, что удар по Сирии был ответным. В Москве и в европейских столицах призывают стороны избегать взаимных провокаций.

По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, "эскалация последних часов показывает, что на кону, вероятно, стоят война и мир".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль и Иран к деэскалации: "К сожалению, этой ночью мы снова стали свидетелями перестрелки между Ираном и Сирией. Существует опасность эскалации, роста напряженности. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы избежать этого роста напряженности".

Вашингтон, вышедший два дня назад из иранской ядерной сделки, солидаризировался с Израилем, обвинив Иран в провокационных действиях.