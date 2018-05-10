Новый голосовой помощник Google

Искусственный интеллект не останавливается в своем развитии. Пока владелец SpaceX Илон Маск опасается, что борьба за лидерство в области технологий может привести к Третьей мировой войне, Google знакомит мир со своим новым голосовым помощником. Если об искусственном происхождении современных роботов до сих пор можно было догадаться, то сказать это о новой программе нельзя. У помощника гораздо более "человеческий" голос, а еще он научился говорить по телефону. С его помощью можно зарезервировать столик в ресторане или записаться в парикмахерскую. Экспериментальная версия новой программы была представлена на конференции для разработчиков в Сан-Франциско.