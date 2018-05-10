Эвтаназия под музыку Бетховена

Перед смертью он спел несколько тактов "Оды радости" Бетховена: старейший учёный Австралии геоботаник Дэвид Гудэлл ушёл из жизни, как он и решил, в четверг, при помощи эвтаназии. Ему была сделана смертельная инъекция. Об этом написал в своём "Твиттере"швейцарский врач Филипп Ницшке .