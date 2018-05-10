Перед смертью он спел несколько тактов "Оды радости" Бетховена: старейший учёный Австралии геоботаник Дэвид Гудэлл ушёл из жизни, как он и решил, в четверг, при помощи эвтаназии. Ему была сделана смертельная инъекция. Об этом написал в своём "Твиттере"швейцарский врач Филипп Ницшке .
Эвтаназия под музыку Бетховена
Эвтаназия под музыку Бетховена
В Австралии эвтаназия запрещена, и Гудэлл с сопровождавшими его в последнее путешествие близкими отправился в Швейцарию, где легализован добровольный уход из жизни с медикаментозной помощью. Последний день учёный провёл с семьёй в Ботаническом саду университета Базеля.
В интервью СМИ он сказал, что человек должен иметь право на добровольный уход из жизни и выразил благодарность швейцарским медикам, давшим ему такую возможность.
Профессор Гудэлл не страдал неизлечимым заболеванием, но был больше не в состоянии обслуживать себя сам. Это стало импульсом для решения, которое он принял, отпраздновав свой 104-ый день рожденья.