ВОЗ: надо меньше пить

10 мая Германия отмечает День отца. На праздничном застолье в этот день обязательно присутствуют алкогольные напитки. По статистике, на этот праздник приходится наибольшее количество ДТП по причине опьянения.

Но есть и хорошие новости. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя в Европе, в том числе Германии и России, неуклонно снижается. Впрочем объем потребления этилового спирта очень сильно отличается от страны к стране. Меньше всего его потребляют в странах южной Европе, а больше всего – в странах восточной Европы. Больше всего пьют в Литве. Довольно высокие показатели потребления алкоголя в граничащих с Германией Австрии, Бельгии и Чехии. Если верить статистике ВОЗ, в год здесь выпивают более 12 литров чистого алкоголя. Чтобы лучше пояснить, что это значит, поясним, что 10 литров чистого спирта соответствует 200 л пива, 90 л вина и 25 л крепкого алкоголя.

Всемирная организация здравоохранения напоминает, что алкоголизм является одной из самых причин преждевременной смертности. Один из наиболее эффективных способов снижения потребления алкоголя – повышение цен на алкогольную продукцию.

Один из примеров такой политики – Шотландия, где с этого месяца цена бутылки виски (0,7 л) не может быть меньше 16 евро, что на 3,5 евро дороже, чем раньше. Никола Стерджен, первый министр Шотландии: "По нашей оценке, в результате этой меры за пять лет количество смертей от алкоголя снизится на несколько сотен. Также сократится количество обращений к врачу. И это только статистика, за каждой цифрой которой – живые люди, их семьи, их жизни. И если мы сможем спасти эти жизни, значит это политика действительно имеет смысл".

В России установленная законом минимальная цена бутылки водки (0,5 л) составляет в настоящее время 205 рублей, то есть менее 3 евро. Большой проблемой в России остается и нелегальная продажа алкоголя, без лицензии и в непредусмотренное законом время.