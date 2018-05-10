Во втором полуфинале, в четверг 10 мая, участвуют представители ещё 18 стран. Выступать на сцене лиссабонской Алтис-Арены исполнители должны в следующем порядке:
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Евровидение: 2-й полуфинал
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Евровидение: 2-й полуфинал
Евровидение: 2-й полуфинал
Во втором полуфинале, в четверг 10 мая, участвуют представители ещё 18 стран. Выступать на сцене лиссабонской Алтис-Арены исполнители должны в следующем порядке:
Норвегия
Румыния
Сербия
Сан-Марино
Дания
Россия
Молдова
Нидерланды
Австралия
Грузия
Польша
Мальта
Венгрия
Латвия
Швеция
Черногория
Словения
Украина