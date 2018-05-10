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Евровидение: 2-й полуфинал

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Евровидение: 2-й полуфинал

Евровидение: 2-й полуфинал
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Во втором полуфинале, в четверг 10 мая, участвуют представители ещё 18 стран. Выступать на сцене лиссабонской Алтис-Арены исполнители должны в следующем порядке:

  1. Норвегия

  2. Румыния

  3. Сербия

  4. Сан-Марино

  5. Дания

  6. Россия

  7. Молдова

  8. Нидерланды

  9. Австралия

  10. Грузия

  11. Польша

  12. Мальта

  13. Венгрия

  14. Латвия

  15. Швеция

  16. Черногория

  17. Словения

  18. Украина