Сеута — часть Испании, а следовательно, и Евросоюза в Северной Африке. Из-за пробела в законодательстве любой объём груза, который переносится через границу пешком — в руках или на спине — считается личным багажом и потому не облагается пошлинами.
Непомерная ноша пошлиной не облагается
Непомерная ноша пошлиной не облагается
Поэтому четыре тысячи марокканских женщин ежедневно выносят из испанского анклава в Марокко гигантские тюки часто тяжелее собственного веса. Отмечены несколько случаев гибели женщин под непомерной ношей. За эту работу берутся многодетные матери, пожилые, инвалиды. Они получают в среднем от 10 до 25 евро в сутки.
В обеих странах признают происходящее унизительной эксплуатацией, но поделать ничего не могут: для этих женщин единственной альтернативой был бы сбор милостыни. К тому же слишком много коррумпированных интересов завязано на женщин-мулов, причём по обе стороны границы.
В этих условиях единственное, чем могли помочь испанские власти — разрешить использовать небольшие тележки.