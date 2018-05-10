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США

Солнце будет обязательным

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Солнце будет обязательным

Солнце будет обязательным
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Reuters
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Власти Калифорнии обязали строителей с 2020 года оснащать все новые дома солнечными батареями. Это первый штат США, где введена подобная мера. Правило коснётся частных домов и многоквартирных зданий в три этажа и меньше.

Стоимость строительства возрастёт примерно на 10 тысяч долларов, зато экономия электроэнергии, по расчётам экспертов, составит около 20 тысяч за 30 лет. Ещё важнее, с точки зрения авторов закона, окажется значительное сокращение объёмов выброшенного в атмосферу углекислого газа.

Сейчас солнечные батареи устанавливаются примерно каждый пятый новый дом. Общая концепция развития штата подразумевает, что в том же 2020 году Калифорния будет получать половину энергии из «чистых» источников.