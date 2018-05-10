Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Комитет по денежно-кредитной политике пришел к выводу, что замедление роста экономики Великобритании в 1-м квартале, скорее всего, носило временный характер.

За первые три месяца ВВП вырос всего на +0,1 %. Повышение показателя в годовом выражении составило +1,2%.

Британский центробанк связывает замедление роста с необыкновенно холодной погодой в марте и феврале и решением Лондона о выходе из Еворопейского Союза. Последствия "Брексита" британцы уже почувствовали в 2017 году в виде роста инфляции и падения покупательной способности.

"Хотя на смену снегопадам пришла солнечная погода, назвать безоблачным наш экономический прогноз нельзя ввиду до сих пор не проясненной ситуацией с условиями "Брексита". Несмотря на достигнутое соглашение на переходный период, в более долгосрочной перспективе торговые отношения Великобритании и ЕС до сих пор не определены", - заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Банк Англии понизил прогноз роста ВВП в 2018 году до 1,4% с 1,8%. В последующие два года регулятор ожидает увеличения экономики на 1,7%.