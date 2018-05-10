БМВ отзывает из Великобритании более 300 тысяч автомобилей. Причина — неисправность в электросистеме, которая может повлечь за собой отказ двигателя и даже систем управления. Речь идёт в основном о праворульных бензиновых моделях, выпущенных с марта 2007 по август 2011 г.
BMW отзывает 300 тысяч машин из Великобритании
BMW отзывает 300 тысяч машин из Великобритании
«Я ехал домой по шоссе, шёл под сотню км/ч. Внезапно мотор остановился, загорелась лампа проверки двигателя. Руль не действовал, тормоза работали очень слабо. К счастью, был уже поздний час, и я сумел вырулить на обочину и там остановиться», — рассказывает британец, избежавший трагедии.
Проблему заметили ещё два года назад, произошло несколько ДТП со смертельным исходом. В прошлом году немецкая компания отозвала 36 тысяч машин. Расследование британских журналистов показало, что число неисправных автомобилей гораздо больше.