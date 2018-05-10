BMW отзывает 300 тысяч машин из Великобритании

БМВ отзывает из Великобритании более 300 тысяч автомобилей. Причина — неисправность в электросистеме, которая может повлечь за собой отказ двигателя и даже систем управления. Речь идёт в основном о праворульных бензиновых моделях, выпущенных с марта 2007 по август 2011 г.