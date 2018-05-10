Кинематограф будущего: "блокчейн" и стримминг

Найти средства на производства ленты - чаще всего самый сложный этап кинопроизводства. Стримминг-сервисы, Netflix и Amazon, занимаются и производством, и дистрибуцией, они пытаются подобрать ключи к привычному всем и закрытому для многих кинопроцессу.

По мнению Дэниэла Хаймэна из SingularDTV, "сегодня стримминг собирает в виртуальном кинозале одновременно людей, живущих на разных континентах, но чтобы увидеть отдачу от инвестиций в проект, порой требуется ждать год, а то и больше. Наша задача - стимулировать вложение денег в кино, и в зависимости о того, повышается эта активность или нет, можно судить о том, насколько были оправданы усилия маркетологов".

То, как выглядит "блокчейн" в кинематографе, определяется одной фразой: деньги, собранные за просмотр в виртуальном кинотеатре, отправляются сразу же кинематографисту.

"Седьмое искусство" - в большей степени, чем какое бы то ни было, зависит от технологического прогресса. Как говорит Франсуа Кляйн, продюсер Digital Rise, "сегодня имеются возможности создать той нарратив, о котором мы и помыслить раньше не могли. Спасибо искусственному интеллекту и виртуальной реальности - благодаря им мы можем излагать фабулу и конструировать сюжет при помощи совершенно иных эстетических средств".

А что это сулит постановщикам?

Как полагает режиссер-постановщик фильма "Андроид" Гаэлль Мурр, "для нас новые возможности - новый способ заниматься творчеством. Это просто здорово, потому что фильм "Андроид" относится к интерактивным кинопроизведениям, которые по новому отражают реальность. Зритель становится и частью сюжета, и берет на себя роль повествователя, потому что сюжетные линии создаются при его участии. И в отличие от привычного кино, сегодня повороты фабулы нам неизвестны".