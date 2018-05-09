Черный юмор

Власти Франции начали расследование из-за глупой шутки оператора скорой помощи над умирающей пациенткой. 22-летняя Наоми Мусенга в декабре прошлого года позвонила в службу скорой помощи Страсбурга и пожаловалась на сильные боли в животе. Она сказала, что умирает. "Конечно, вы когда-нибудь умрете, как и все остальные", - ответил ей оператор. После пяти часов ожидания ее отвезли в больницу, где она умерла от сердечного приступа.