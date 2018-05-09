Власти Франции начали расследование из-за глупой шутки оператора скорой помощи над умирающей пациенткой. 22-летняя Наоми Мусенга в декабре прошлого года позвонила в службу скорой помощи Страсбурга и пожаловалась на сильные боли в животе. Она сказала, что умирает. "Конечно, вы когда-нибудь умрете, как и все остальные", - ответил ей оператор. После пяти часов ожидания ее отвезли в больницу, где она умерла от сердечного приступа.
Черный юмор
Черный юмор
"Тот, кто звонит в службу экстренной помощи, делает это, чтобы получить эту помощь. Если вы звоните в скорую, а они плюют на вас, это просто ужасающе", - сказала сестра покойной.
В больнице Страсбурга подтвердили подлинность аудиозаписи, но отказались от комментариев до завершения внутреннего расследования.
"Это не так. Все происходит не так, когда мы отвечаем на звонки. Оператор должен направить вызов дежурному врачу", - сказал врач скорой помощи.
Эта история вызвала широкий общественный резонанс во Франции в мае, после того, как семья умершей получила запись разговора и опубликовала его в интернете.