Что такое День Европы?

Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана. Именно с нее началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.

В чем была суть идеи?

Планировалось, что страны-основатели (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург) создадут общий рынок угля и стали, отменив экспортые и импортные пошлины.

Изначально экономическое предложение министра иностранных дел Франции Робера Шумана, прозвучавшее всего через пять лет после окончания Второй Мировой войны, имело политическую подоплеку. Идея состояла в том, чтобы сделать общими экономические интересы Франции и Германии и снизить риск вооруженных конфликтов в будущем.

В Декларации сказано:

“Таким образом, совместное производство продемонстрирует, что война между Францией и Германией – нечто немыслимое и в практическом плане нереализуемое”.

Что было потом?

Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали был подписан в 1951-ом и год спустя вступил в силу.

В 1957 году те же шесть государств учредили Европейское экономическое сообщество с целью углубления экономической интеграции. Договор о его создании был подписан в Риме.

В 1986 году был подписан Единый европейский акт, направленный на формирование общего рынка. Кроме того, в нем были сформулированы принципы Европейского политического сотрудничества.

А в 1992 году Маастрихсткий договор ознаменовал рождение Европейского союза

Кто празднует День Европы?

На интернет-сайтах основных институтов Евросоюза есть множество статей и твитов, посвященных Дню Европы.

Сайт europeday.europa.eu рассказывает о 140 мероприятиях, которые проходят в этот день в странах ЕС. Более половины из них организуют в Бельгии, где находится штаб-квартира Европейского Союза.

В то же время, в адрес Бюсселя сыпятся упреки, в том, что тот слегка “перебарщивает” с праздничными мероприятиями, когда европейский проект сталкивается с серьезными проблемами, связанными с наплывом мигрантов, вопросами безопасности и экономики, ростом антиевропейских настроений.

9 мая 2016 года глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обратилась к гражданам со следующим заявлением:

“Я знаю, что многие сегодня будут задаваться вопросом, есть ли у нас причины праздновать День Европы”.

“Впервые в истории ЕС сталкивается с угрозой своему существованию”.

Она также отметила, что главная опасность для Европы исходит изнутри, а не снаружи.

“Мы обязаны защитить Европу и реформировать ее. Пришло время перемен. Мы должны спасти наш союз”.

Реакция в социальных сетях

Для сторонников единой Европы этот праздник – повод выразить поддержку Евросоюзу.

Но евроскептики также охотно пользуются хэштегом #europeday, чтобы поиронизировать над недостатками ЕС.

Celebrations of #EuropeDay already well underway in Greece with some traditional dancing. #VoteLeave for freedom. pic.twitter.com/ztNvDby9MA — Tony Parsons (@TonyParsonsUK) May 9, 2016

From Robert #Schuman to the #Erasmus generation, #EuropeDay is about laying the demons of our History to rest. pic.twitter.com/EKx5v14JrF — Margaritis Schinas (@MargSchinas) May 9, 2016