День Европы – праздник мира и единства стран-членов Европейского союза.
Что такое День Европы?
Что такое День Европы?
Он отмечается ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана. Именно с нее началось создание Европейского объединения угля и стали, ставшего основой Европейского Союза.
В чем была суть идеи?
Планировалось, что страны-основатели (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург) создадут общий рынок угля и стали, отменив экспортые и импортные пошлины.
Изначально экономическое предложение министра иностранных дел Франции Робера Шумана, прозвучавшее всего через пять лет после окончания Второй Мировой войны, имело политическую подоплеку. Идея состояла в том, чтобы сделать общими экономические интересы Франции и Германии и снизить риск вооруженных конфликтов в будущем.
В Декларации сказано:
“Таким образом, совместное производство продемонстрирует, что война между Францией и Германией – нечто немыслимое и в практическом плане нереализуемое”.
Что было потом?
Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали был подписан в 1951-ом и год спустя вступил в силу.
В 1957 году те же шесть государств учредили Европейское экономическое сообщество с целью углубления экономической интеграции. Договор о его создании был подписан в Риме.
В 1986 году был подписан Единый европейский акт, направленный на формирование общего рынка. Кроме того, в нем были сформулированы принципы Европейского политического сотрудничества.
А в 1992 году Маастрихсткий договор ознаменовал рождение Европейского союза
Кто празднует День Европы?
На интернет-сайтах основных институтов Евросоюза есть множество статей и твитов, посвященных Дню Европы.
Сайт europeday.europa.eu рассказывает о 140 мероприятиях, которые проходят в этот день в странах ЕС. Более половины из них организуют в Бельгии, где находится штаб-квартира Европейского Союза.
В то же время, в адрес Бюсселя сыпятся упреки, в том, что тот слегка “перебарщивает” с праздничными мероприятиями, когда европейский проект сталкивается с серьезными проблемами, связанными с наплывом мигрантов, вопросами безопасности и экономики, ростом антиевропейских настроений.
9 мая 2016 года глава дипломатии ЕС Федерика Могерини обратилась к гражданам со следующим заявлением:
“Я знаю, что многие сегодня будут задаваться вопросом, есть ли у нас причины праздновать День Европы”.
“Впервые в истории ЕС сталкивается с угрозой своему существованию”.
Happy #EuropeDay!
FedericaMog</a>'s message on Europe Day 2016<a href="https://t.co/lyp1Lzocac">https://t.co/lyp1Lzocac</a></p>— EU External Action (eu_eeas) May 9, 2016
Она также отметила, что главная опасность для Европы исходит изнутри, а не снаружи.
“Мы обязаны защитить Европу и реформировать ее. Пришло время перемен. Мы должны спасти наш союз”.
Реакция в социальных сетях
Для сторонников единой Европы этот праздник – повод выразить поддержку Евросоюзу.
Но евроскептики также охотно пользуются хэштегом #europeday, чтобы поиронизировать над недостатками ЕС.
Celebrations of #EuropeDay already well underway in Greece with some traditional dancing. #VoteLeave for freedom. pic.twitter.com/ztNvDby9MA— Tony Parsons (@TonyParsonsUK) May 9, 2016
From Robert #Schuman to the #Erasmus generation, #EuropeDay is about laying the demons of our History to rest. pic.twitter.com/EKx5v14JrF— Margaritis Schinas (@MargSchinas) May 9, 2016
To close the doors to new members of the EU would be to open the doors to dangerous new nationalisms in our neighbourhoods. #EuropeDay— Carl Bildt (@carlbildt) May 9, 2016
Happy #EuropeDay pic.twitter.com/5KQMX0ZB4K— vahap sevim (@vahapsevim34) May 9, 2016
#Eurostat celebrates #EuropeDay https://t.co/kAFe3eY0q7 pic.twitter.com/13w7MRQkz7— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 9, 2016
Today we celebrate European Day. #SchumanDeclaration #EuropeDay2016 https://t.co/wErH7Mmwvv— Nicolas Faivre (@Nicolas_Faivre) May 9, 2016