Чистая прибыль кинокомпании Disney выросла во втором квартале на 23%, что заметно выше прогнозов. Аналитики объясняют рост прибыли успехом фильма "Чёрная Пантера" и хорошей выручкой в диснеевских парках развлечений.
Рекордная прибыль кинокомпании Disney
Рекордная прибыль кинокомпании Disney
Прибыльность телевизионных проектов, напротив, оставляет желать лучшего: развитие стриминговых видеосервисов отнимает у телевидения все большую долю рынка. Disney планирует создать свой собственной стриминговый портал, а для того, чтобы приобрести права на большее количество кинофильмов и расширить собственное производство, собирается приобрести большую часть кино и телестудий, принадлежащих кинокомпании 20th Century Fox.
Эту сделку оценивают в 66 млрд долларов. Но она может сорваться, если компания Comcast сделает Fox более выгодное предложение.