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США

Рекордная прибыль кинокомпании Disney

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Рекордная прибыль кинокомпании Disney

Рекордная прибыль кинокомпании Disney
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Чистая прибыль кинокомпании Disney выросла во втором квартале на 23%, что заметно выше прогнозов. Аналитики объясняют рост прибыли успехом фильма "Чёрная Пантера" и хорошей выручкой в диснеевских парках развлечений.

Прибыльность телевизионных проектов, напротив, оставляет желать лучшего: развитие стриминговых видеосервисов отнимает у телевидения все большую долю рынка. Disney планирует создать свой собственной стриминговый портал, а для того, чтобы приобрести права на большее количество кинофильмов и расширить собственное производство, собирается приобрести большую часть кино и телестудий, принадлежащих кинокомпании 20th Century Fox.

Эту сделку оценивают в 66 млрд долларов. Но она может сорваться, если компания Comcast сделает Fox более выгодное предложение.