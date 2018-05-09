Парад Победы в Москве

Россия отмечает 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции, на Красной площади в Москве состоялся военный парад.

В этом году в нем приняли участие около 13 тысяч человек. Зрителям продемонстрировали 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов, в частности, новинки российского вооружения - боевые машины "Терминатор", робототехнический комплекс "Уран-6" и беспилотники "Корсар" и "Катран".

"Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты - эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность", - заявил с центральной трибуны президент РФ Владимир Путин.

В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Вместе с российским лидером они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.