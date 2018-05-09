Новая вспышка Эбола

Власти Демократической Республики Конго заявили о новой вспышке лихорадки Эбола в Бикоро в Экваториальной провинции. Министерство здравоохранения страны "проинформировало ВОЗ о том, что два из пяти образцов, взятых у пяти пациентов, дали положительный результат при тестировании".

Во вторник Всемирная организация здравоохранения выделила 1 млн долларов Демократической Республике Конго на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

Тарик Язаревич, представитель ВОЗ:

"Для борьбы с вспышкой Эбола необходимы лечебные центры, чтобы всем инфицированным можно было оказать своевременную, медицинскую помощь. Также важно иметь группы отслеживания возможных контактов, которые будут наблюдать в течение двадцати одного дня за всеми, кто мог заразиться вирусом".

Как сообщается, это уже девятая вспышка Эболы в ДРК со времени обнаружения вируса в стране в 1976 году. За последние пять недель был зафиксирован 21 случай с подозрениями на геморрагическую лихорадку в Бикоро и окрестностях, включая 17 смертей. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в 2017 году.