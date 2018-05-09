Французские железнодорожники продолжают бастовать

Половина поездов дальнего не следования не ходили в среду из-за продолжающейся с начала апреля забастовки работников государственной железнодорожной компании SNCF. Они протестует против планов правительства реформировать компанию, преобразовав ее в акционерное общество, отменив ряд льгот для сотрудников и открыв железнодорожную сеть страны для компаний-конкурентов. Профсоюз железнодорожников намерен провести референдум среди всех сотрудников компании об их отношении к правительственной реформе.