Половина поездов дальнего не следования не ходили в среду из-за продолжающейся с начала апреля забастовки работников государственной железнодорожной компании SNCF. Они протестует против планов правительства реформировать компанию, преобразовав ее в акционерное общество, отменив ряд льгот для сотрудников и открыв железнодорожную сеть страны для компаний-конкурентов. Профсоюз железнодорожников намерен провести референдум среди всех сотрудников компании об их отношении к правительственной реформе.
Французские железнодорожники продолжают бастовать
Французские железнодорожники продолжают бастовать
Правительство объясняет необходимость реформы огромным долгом, который накопился на счетах компании: она задолжала 54 млрд 400 млн евро – 45 млрд евро из этой суммы приходится на подразделение компании, отвечающее за состояние железнодорожных путей. Правительство готово взять на себя большую часть долга в обмен на превращение SNCF в компанию, приносящую прибыль.