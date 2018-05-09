Братское захоронение времен Второй мировой войны было найдено в саду Национального музея Будапешта.
Братская могила в Будапеште
Братская могила в Будапеште
Рабочими были обнаружены кости, элементы военной аммуниции, а также личные вещи. Главный археолог музея заявила, что останки принадлежат шести военнослужащим. По ее мнению, это не венгры, а немецкие или советские солдаты. Проводится экспертиза.
Кароли Наги, будучи ребенком, вместе с отцом выкапывал могилу для солдат в саду музея в январе 1945 года.
"Они должны были раскопать могилу размером 8-10 квадратных метров и глубиной 2-3 метра. Тела солдат свозили сюда со всей округи. Это были венгерские солдаты, насколько я помню", - делится воспоминаниями местный житель.
Идентифицировать национальную принадлежность солдат плаинируют по найденным вместе с останками пуговицам.