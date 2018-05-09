Британская полиция по всей Европе объявила в розыск "Розовую пантеру". Именно так назвали вора, по аналогии с мультяшным персонажем, укравшего три кольца с бриллиантами на общую сумму более 2 млн евро на художественной выставке в Королевском госпитале Лондона.
Разыскивается "Розовая пантера"
Разыскивается "Розовая пантера"
Хорват Винко Осмакчич подозревается в многочисленных кражах особо ценных ювелирных изделий по всей Европе.
Полиция считает, что рецедивист может также быть известен как Винко Томич и Журо Маркелич.
Правоохранители описывают произошедшую в 2017 году кражу бриллиантов как дерзкую и хорошо спланированную