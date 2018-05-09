Киловатты света и звука. Французский Лион в 16 раз принимает фестиваль электронной музыки "Nuits Sonores", что в переводе означает "Ночи звука". В течение недели днем и ночью город живет под ритмы клубной музыки. В этом году в числе диджеев очень много представительниц прекрасного пола. Как например, DJ Mozhgan Shariat. Молодая американская артистка иранского происхождения заставляет любителей электромузыки танцевать под свои биты не хуже более опытных коллег по цеху.
Фестиваль "Nuits sonores" в Лионе
Фестиваль "Nuits sonores" в Лионе
"Действительно, организаторам удалось в этом году создать равноправную программу фестиваля. Это показывает, что наше общество и андеграудные артисты меняют свою точку зрения. И за диджейскими пультами появляется все больше талантливых женщин. И мы с гордостью заявляем, что да, в программе выступлений у нас паритет", - заявил организатор фестиваля Пьер-Мари Уиён.
Ежегодная аудитория фестиваля составляет около 140 тыс. зрителей, а в концертах и представлениях участвует более 250 артистов и 1000 человек технического персонала.
С 2003 года в фестивале уже приняли участие 15 тысяч диджеев и музыкантов со всего мира.
Танцполом для Nuits Sonores – в буквальном смысле слова – служит весь Лион. События феста проходят на десятках крытых и уличных площадках, разбросанных по одному из крупнейших городов Франции.
Электро, техно, хип-хоп, хаус... Программа фестиваля насыщенная, но самое главное для его участников - это получить удовольствие и танцевать до рассвета.