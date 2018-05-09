Фестиваль "Nuits sonores" в Лионе

Киловатты света и звука. Французский Лион в 16 раз принимает фестиваль электронной музыки "Nuits Sonores", что в переводе означает "Ночи звука". В течение недели днем и ночью город живет под ритмы клубной музыки. В этом году в числе диджеев очень много представительниц прекрасного пола. Как например, DJ Mozhgan Shariat. Молодая американская артистка иранского происхождения заставляет любителей электромузыки танцевать под свои биты не хуже более опытных коллег по цеху.