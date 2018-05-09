Президент США Дональд Трамп заявил, что трое американцев, задержанные на территории КНДР, находятся в самолете вместе с Госсекретарем США Майком Помпео на пути домой. "Я рад сообщить вам, что государственный секретарь Майк Помпео провел "хорошую встречу" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в КНДР и возвращается в США вместе с тремя замечательными джентльменами". Соответствующее сообщение опубликовал американский лидер Дональлд Трамп в Twitter.
КНДР отпустила троих американцев - Трамп
КНДР отпустила троих американцев - Трамп
Агентство Ренхап сообщало, что трое граждан США, осужденных в КНДР по обвинению в шпионаже и во враждебных действиях, в начале апреля были переведены из лагеря в гостиницу, расположенную в окрестностях Пхеньяна.
Отмечалось, что переговоры об их освобождении велись при посредничестве Швеции, представляющей интересы США в КНДР.