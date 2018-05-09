КНДР отпустила троих американцев - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что трое американцев, задержанные на территории КНДР, находятся в самолете вместе с Госсекретарем США Майком Помпео на пути домой. "Я рад сообщить вам, что государственный секретарь Майк Помпео провел "хорошую встречу" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в КНДР и возвращается в США вместе с тремя замечательными джентльменами". Соответствующее сообщение опубликовал американский лидер Дональлд Трамп в Twitter.