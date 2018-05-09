Сирийское государственное информационное агентство SANA обвинило Израиль в ракетном обстреле военных целей, расположенных недалеко от столицы страны.
Сирия обвиняет Израиль в ракетном ударе
Сирия обвиняет Израиль в ракетном ударе
Чтобы подтвердить сказанное, государственный телеканал показал последствия ракетного удара по местности, находящейся примерно в 13 километрах от Дамаска, где сосредоточены военные базы правительства Асада.
В то же самое время Израиль привел армейские части, расквартированные на Голанских высотах, в боеготовность, а ЦАХАЛ приказал открыть бомбоубежища в там расположенных населенных пунктах. Это сделано, как сообщается, после того, как были " идентифицированы подозрительные действия иранских сил в Сирии и возможная подготовка атаки против Израиля".