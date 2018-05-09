В четверг и больше никогда

104-летний австралийский ученый Дэвид Гудэлл намерен уйти из жизни при помощи эвтаназии. О том, что он принял такое решение, он ознакомил вначале родственников, которые его сопровождают в этой последней поездке в Швейцарию, законодательство которой разрешает добровольный уход из жизни с медикаментозной помощью. Позднее он сообщил об этом прессе.

"В моем возрасте, да и в любом возрасте нужно иметь право свободного и добровольного ухода из жизни тогда, когда время смерти выбрано. Это мое решение - уйти из жизни в четверг, и я к этому готов, я очень благодарен швейцарским медикам, которые мне дают такую возможность".

Профессор Гудэлл не страдает неизлечимым заболеванием, но больше не может самостоятельно себя обслуживать, не так давно после падения в своей квартире он не смог подняться без посторонней помощи, близкие его обнаружили лишь два дня спустя. Именно необходимость в присутствии еще кого-то, чтобы помогать в повседневных делах, стала импульсом для принятого им решения.