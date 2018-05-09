Стало известно, что в ходе допроса Виктора Вексельберга следователями ФБР и командой спецпрокурора Роберта Мюллера, состоявшегося два месяца назад, речь шла о выплатах российского олигарха Майклу Коэну, личному адвокату Трампа.
"Под колпаком Мюллера" выплаты Вексельберга личному адвокату Трампа
"Под колпаком Мюллера" выплаты Вексельберга личному адвокату Трампа
Была названа и сумма - это примерно полмиллиона долларов. О ней сообщил в твиттере Майкл Авенатти, адвокат Сторми Дэниэлс.
О том, что существуют документы, подтверждающие эти выплаты, информировала СNN.
Вексельберг был задержан в Нью-Йорке, едва приземлился его частный самолет, он сам был препровожден для допроса, а все имевшиеся при нем его электронные гаджеты были, как утверждается, обысканы. Известно, что Вексельберг присутствовал среди приглашенных на инаугурационные торжества в 2017-м году при вступлении Дональда Трампа в должность президента.