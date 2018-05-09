Открылся Каннский кинфорум

8-ой десяток существования Каннский кинофорум встречает обновленным. В жюри главного конкурса - много женщин, и возглавляет его тоже женщина.

"Объявляем 71-ый фестиваль открытым", - хором заявили Скорсезе и Бланшетт.

Белль Донати, журналистка euronews, сообщает из эпицентра событий: "В главном конкурсе практически отсутствуют громкие имена, на красной дорожке больше не увидеть Харви Вайнштейна. Фестивалю придется провести ревизию своих установок, касающихся движения за равноправие и активизма #MeToo. Предстоит также решить, как вести себя отборщикам в отношении лент, произведенных стримминг-сервисом Netflix, поскольку в этом году отказ изменить фестивальные правила привел к тому, что Netflix бойкотирует кинофорум. Многие думают, что фестиваль перестал чувствовать ритм времени".

"Кинокритики и фестивальные засегдатаи удивлены: в конкурсе нет работ Майка Ли, Паоло Соррентино и других прославленных кинематографистов. Зато там очень много совершенно незнакомых имен, новых режиссерских имен, которые неизвестны даже синефилам. Так что сегодня конкурс - нечто незнаемое, что и делает предстоящие просмотры такими увлекательными", - полагает кинокритик Робби Коллин.

Вайнштейна же заменила горячая линия, на которую можно позвонить, в случае, если имелись сексуальные домогательства на форуме, просмотрах или же вечеринках (ее номер напечатан на оборотных сторонах входных билетов на просмотры и приглашений на иные события).

Еще один отсутствующий Netflix, бойкотирует форум, проверяя крепость принципов отбора.

"Киноиндустрия в целом сейчас переживает непростое время, очень много вопросов, которые пока не имеют ответов, но это не значит, что не стоит делать попытки найти на них ответ, пусть и компромиссного свойства", - заключает Робби Коллин.

О том, кто в этом году завоюет Золотую пальмовую ветвь и другие призы этого киноконкурса, станет известно вечером в субботу 19-го мая.