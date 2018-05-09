Британец Кайл Эдмунд сотворил сенсацию на турнире серии мастерс в Мадриде. 22-я ракетка мира выбил во втором круге соревнований серба Новака Джоковича. Счет по сетам 6-3 2-6 6-3. Таким образом Новак впервые с 2007 года покинет топ-15 мирового рейтинга, где до этого занимал 12-ю позицию.
Джокович покидает Мадрид
Джокович покидает Мадрид
В третьем круге Эдмунд сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.
В другом матче первая ракетка мира Рафаэль Надаль без особого труда вышел в третий круг турнира, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро. В двух сетах действующий победитель турнира в Мадриде обыграл француза Гаэля Монфиса 6-3 6-1. Соперник испанца определится в противостоянии Фелисьяно Лопеса – Диего Шварцмана