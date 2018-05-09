Госсекретарь США в КНДР

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в КНДР, где проведёт переговоры с лидером страны. На повестке дня - подготовка встречи Ким Чен Ына с американским президентом Дональдом Трампом.

О визите Помпео в Пхеньян сообщил ранее сам глава Белого дома, дав также понять, что госсекретарь возможно привезёт с собой из КНДР трёх находящихся сейчас там в заключении американцев.

"Мы уже подготовили нашу встречу, выбрали место, время и дату, всё уже готово, и мы ожидаем, что это будет большой успех. Думаем, что с Северной Кореей начинаются строиться отношения. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Трамп.

Последние приготовления к его встрече с Ким Чен Ыном идут на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном, что, по мнению некоторых аналитиков, может вызвать сомнения в Пхеньяне касательно гарантий, которые он получит в обмен на отказ от своей ядерной программы.