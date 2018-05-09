Рекорды на аукционе

В Нью-Йорке на аукционе дома Christie’s, лидера мирового арт-рынка, была выставлена на продажу знаменитая коллекция предметов искусства, драгоценностей, посуды и мебели Дэвида и Пегги Рокфеллеров.

Тремя бесспорными "звёздами" аукциона стали пейзаж "Кувшинки в цвету" (1917) Клода Моне, "Одалиска, лежащая с магнолиями" (1923) Анри Матисса и портрет "Девушка с цветочной корзиной" (1905) Пабло Пикассо.

За полотно Моне "Кувшинки в цвету", украшавшее главную лестницу в доме Рокфеллеров, участники торгов соревновались почти 14 минут. Победитель выложил за свой трофей почти 85 миллионов долларов.

"Одалиска, лежащая с магнолиями" Анри Матисса была продана за 80 миллионов 750 тысяч долларов - это новый мировой аукционный рекорд для французского мастера.

А "Девушка с цветочной корзиной" Пикассо, которую предварительно оценили в 100 миллионов долларов, ушла за 115 миллионов. Она стала самым дорогим лотом на торгах и самым дорогим произведением "розового" периода художника.

В первый вечер торгов были проданы все 44 произведения, собранные Рокфеллерами и выставленные на подиум. В целом первый день аукциона принёс 646 миллионов 133 тысячи долларов, которые будут перечислены благотворительным организациям, чью деятельность поддерживали при жизни Пегги и Дэвид Рокфеллеры.