Крис Пол и "Хьюстон Рокитс" празднуют выход в финал Западной конференции НБА. В пятом матче серии против "Юты Джаз" Пол набрал 41 очко, установив личный рекорд плей-офф. Другой лидер "Хьюстона" Джеймс Харден набрал 18 очков.
НБА: "Хьюстон" вышел в финал
НБА: "Хьюстон" вышел в финал
"Юта" уступала в счете большую часть матча, но в концовке, усилиями Донована Митчелла и Джо Инглса, сократила отставание до минимума и в какой-то момент даже вышла вперёд. Однако после ухода Митчелла с площадки из-за травмы инициативу вновь перехватили хозяева паркета и победили со счетом 112:102.
"Хьюстон" выиграл серию со счетом 4:1 и в финале Западной конференции сразится с действующим чемпионом "Голден Стейтом", который с таким же счетом 4:1 обыграл "Новый Орлеан".