Американцы возвращаются домой из тюрьмы в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майкл Помпео возвращается в Соединенные Штаты из Пхеньяна вместе с тремя американцами, которые находились в заключении на территории КНДР.

"Я рад сообщить вам, что государственный секретарь Майкл Помпео провел "хорошую встречу" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в КНДР и возвращается в США вместе с тремя замечательными джентльменами". Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter. Он также заявил, что будет лично встречать самолёт с бывшими заключёнными на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Три гражданина США корейского происхождения содержались под стражей в КНДР по обвинению во враждебной подрывной деятельности и шпионаже.

В связи с планируемым саммитом между лидерами США и Северной Кореи дипломатическая активность в регионе резко возросла. В последние дни встречи на высоком уровне провели Япония, Южная Корея и Китай.